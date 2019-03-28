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Названы две главные проблемы с оплатой государством няни для маленьких украинцев

четверг, 28 марта 2019, 14:28

Сейчас в Украине найти няню с тем, чтобы потом получить компенсацию от государства, крайне сложно.

Об этом говорится в материале "Апострофа", посвященному работе правительства с молодыми украинскими семьями.

В мае 2018 года Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 января 2019 года каждая семья, которая воспитывает ребенка до 3 лет, может получить возмещение от государства стоимости услуг няни. Стоит уточнить, что финансируется услуга в размере прожиточного минимума, установленного на ребенка до 6 лет, который составляет 1626 гривен, а с 1 июля вырастет до 1699 гривен.

Интересно, что на начало марта документы на возмещение стоимости услуг няни подало всего 39 семей. Это связано с тем, что 1626 гривен банально не хватает на оплату няни. Этой суммы хватит на оплату 20-16 часов услуги в месяц.

Еще один момент - няня для ребенка должна быть нанята официально. Для этого временная "мама" ребенка должна быть либо трудоустроена в агентстве, либо зарегистрирована как физлицо-предприниматель. Само собой, женщины, которые зарабатывают присмотром за ребенком, не хотят платить налоги.

"В этом году ожидается рождение порядка 300 тысяч детей. Так это только рождаемость. А "Муниципальная няня" - это ведь инициатива, которая касается детей возрастом до 3-х лет. Таких детей в Украине - миллион. Получается, что на миллион детей предусмотрено 25 тысяч возможных контрактов. Что это? Понятно, что не должно быть предусмотрено миллион контрактов, ведь не все родители воспользуются программой, но заложить меньше 1%... тут возникают вопросы", - сказала эксперт по правам детей Людмила Волынец.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": "Подгузники от Гройсмана": как украинская власть "заботится" о молодых матерях.

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