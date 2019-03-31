Хотят в Украину: в сети высмеяли странное заявление одного из главарей ДНР

Так называемая "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова заявила, что выборы в Украине являются якобы нечестными, поскольку ограничивают в праве голоса украинцев оккупированных районов Донбасса.

Об этом сообщают подконтрольные сепаратистам СМИ.

Заявление Никоноровой вызвало насмешки даже у самих сторонников сепаратистов, которые обвиняют Украину в "геноциде" и считают себя "независимым государством".

"Вдумайтесь: чиновник, руководитель МИД (МИД, Карл!) независимого (пусть пока и непризнанного) государства на голубом (в ее случае - скорее на синюшном, но не суть) глазу заявляет, что граждане ее государства лишены возможности проголосовать на выборах президента другого государства-агрессора, находящегося с нашим государством в состоянии 5-летней войны, осуществляющего самый настоящий геноцид. И поэтому эти выборы нечестные", – пишет Андрей Сафронов.

"Венесуэльские наркобароны и сюда кокс начали поставлять. Видимо классная дрянь", – добавляют в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-главарь ДНР уличил во лжи бежавшего в Россию СБУшника.