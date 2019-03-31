РУС. | УКР.

воскресенье, 31 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

31 марта

15:25
Яценюк проголосовал на выборах и рассказал, чего ждет от кандидатов: фото и видео
15:15
Стала известна фамилия водителя, сбившего в Одессе насмерть бойца Нацгвардии: опубликовано фото
15:13
Нардеп "Батькивщины" обратился к украинцам с призывом не продавать свой голос
15:05
Спортсменка родила ребенка через три месяца после своей смерти
14:59
Журналисты узнали неожиданные подробности убийства бизнесмена в особняке под Одессой
14:37
Что происходит в штабе Порошенко: первые эксклюзивные фото
14:25
Украинский боксер одержал уверенную победу в России
14:01
Хотят в Украину: в сети высмеяли странное заявление одного из главарей ДНР
13:58
Выборы по-одесски: ревнивая жена устроила на участке драку с мужем-копом и его напарницей
13:32
Фанат Путина отличился "смелым" фото на выборах президента
13:30
"Укрзализныця" подняла тарифы на грузоперевозки: чего ждать дальше
13:05
Под Черниговом попытались поджечь избирательный участок: фото преступника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Хотят в Украину: в сети высмеяли странное заявление одного из главарей ДНР

воскресенье, 31 марта 2019, 14:01

Так называемая "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова заявила, что выборы в Украине являются якобы нечестными, поскольку ограничивают в праве голоса украинцев оккупированных районов Донбасса.

Об этом сообщают подконтрольные сепаратистам СМИ.

Заявление Никоноровой вызвало насмешки даже у самих сторонников сепаратистов, которые обвиняют Украину в "геноциде" и считают себя "независимым государством".

"Вдумайтесь: чиновник, руководитель МИД (МИД, Карл!) независимого (пусть пока и непризнанного) государства на голубом (в ее случае - скорее на синюшном, но не суть) глазу заявляет, что граждане ее государства лишены возможности проголосовать на выборах президента другого государства-агрессора, находящегося с нашим государством в состоянии 5-летней войны, осуществляющего самый настоящий геноцид. И поэтому эти выборы нечестные", – пишет Андрей Сафронов.

"Венесуэльские наркобароны и сюда кокс начали поставлять. Видимо классная дрянь", – добавляют в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-главарь ДНР уличил во лжи бежавшего в Россию СБУшника.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Излечимый буллинг: как преодолеть пропасть между мирами детей и взрослых

Воробей, а не дятел и пингвин: какие схемы используют кандидаты, чтобы не молчать в день тишины

Почти лето: синоптики рассказали о погоде на выходные

Глава WWFC Владимир Тесля о влиянии агентов ФСБ на украинские выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: