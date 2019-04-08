На центральном вокзале Киева появилась необычная скульптура: фото

В Киеве на центральном вокзале установили интересную скульптуру поэта и писателя Николая Васильевича Гоголя.

Об этом сообщают на странице "ГОГОЛЬFEST" в Facebook.

Скульптуру в виде головы известного поэта Николая Гоголя установили организаторы фестиваля "ГОГОЛЬFEST" в центре столицы на вокзале.

Также отметили, что специально к мероприятию "Укрзализныця" и Министерство инфраструктуры Украины запустили специальный поезд.

"Да будет ГогольTrain! Да прокатится страной децентрализация! И пойдет в развитие мобильность культурная!", - написали организаторы феста.

Напомним, в сети публиковали яркие фото с международного фестиваля современного искусства Гогольfest 2017.

Как ранее сообщал "Апостроф", прокремлевский журналист и публицист Армен Гаспарян опубликовал странный пост про писателя Николая Гоголя.