​Под Ровно в поле нашли огромную гору хлеба: фото, видео и подробности

Посреди поля в Радивиловском районе Ровенской оставили более тонны давно испорченного хлеба.

Об этом говорится в сюжете НТН.

Тысячи буханок ржаного хлеба, батонов, булок и круассанов, упакованных в пакеты, лежали под открытым небом.

Хлебную находку обнаружили аграрии, которые и сообщили о ней правоохранителям. Как оказалось, производителем хлеба является львовское предприятие. Работники поля позвонили на горячую линию, указанную на пакетах с хлебом, но там не смогли ничем помочь.

Сейчас полиция пытается выяснить, кто "усеял поля хлебом".

Как сообщал "Апостроф", в интернете получил популярность новый челлендж: пользователи со всего мира убирают мусор на любой загрязненной территории и выкладывают фотографии "до" и "после" с хэштегом #trashtag.