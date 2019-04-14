Еврейские кучки 2019: погода, правила и традиции

С 15 по 20 апреля православные христиане отмечают так называемые Еврейские кучки. Это не совсем праздник, скорее так называют несколько дней перед Пасхой, в которые обязательно меняется погода.

Еврейские кучки: что это и когда

Еврейские кучки связывают с празднованием иудейской Пасхи под названием Песах, ее в этом году отмечают с 19 по 27 апреля. Этот период препадает на время перед православной Пасхой, издавна люди заметили, что в эти дни погода бывает крайне нестабильной. Отсюда пришло и изначальное название - "Еврейские кочки", мол, природа словно "скачет по кочкам". Но позже в народе "кочки" переименовали в "кучки".

В 2019 году православная Пасха отмечается 28 апреля. Перед этим 21 апреля будет Вербное воскресенье, которое католики уже отметили 14 числа, ну а после и начнутся те самые дни непогоды. Еврейские кучки будут проходить с 15 по 20 числа этого месяца.

Приметы и традиции

Считается, что в это время портится вода. Поэтому не стоит пить из водоемов. Всю воду для питья и приготовления пищи стоит тщательно очищать и кипятить.

Как таковых традиций на это время нет, кроме тех, которые уже и так соблюдаются православными верующими перед Пасхой. Но считается, что в эти дни всегда портится погода, поэтому метеозависимым людям стоит быть особенно осторожными и стараться следить за своим здоровьем. Также не нужно верить тому, что вы видите из окна. Даже если прямо сейчас на улице светит яркое солнце, через пять минут может полить ливень. Поэтому обязательно берите с собой зонтик.

Погода на Еврейские кучки 2019

Как традиционно и бывает, в это время природа будет немного над нами шутить. С 15 по 20 апреля температура воздуха будет постоянно скакать то вверх, то вниз. Также нас ждут солнечные часы, сменяющиеся облачностью и осадками. Правда, гроз и других сильных погодных изменений синоптики не обещают.

15 апреля - температура воздуха от +3 до +6, облачно;

16 апреля - температура воздуха от +4 до +14, облачно ночью, ясно днем, небольшой дождь;

17 апреля - температура воздуха от +5 до +11, облачно;

18 апреля - температура воздуха от +5 до +9, облачно;

19 апреля - температура воздуха от +3 до +9, облачно;

20 апреля - температура воздуха от +4 до +10, облачно.

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