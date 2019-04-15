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Ученые обнаружили в океане пожирателей нефти

понедельник, 15 апреля 2019, 16:55

На дне Марианской впадины специалисты обнаружили удивительные микроорганизмы, которые употребляют в пищу углеводородные соединения, в том числе и нефть.

Как говорится в материале журнала Microbiome, объектом исследования стал микропланктон, который подняли со дна самой глубокой естественной впадины на планете.

Во время анализов была выявлена новая группа бактерий, которая способна разлагать углеводороды, включая сырую нефть и природный газ.

"Этот тип микроорганизмов питается соединениями, подобными тем, которые содержатся в нефти и затем используются в качестве топлива. Такие микроорганизмы играют важную роль в уничтожении разливов нефти при стихийных бедствиях, например, как в 2010 году в Мексиканском заливе", - прокомментировал ситуацию соавтор исследования Джонатан Тодд.

Ученые пытаются узнать, как этим существам удается выживать при огромном давлении. При этом прежде специалисты никогда не находили на такой глубине бактерии, питающиеся нефтью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что американские ученые провели успешные испытания бесклеточных сосудов человека (HAV).

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