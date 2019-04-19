Не хватило дракона над стадионом: в сети бурно обсуждают дебаты Порошенко и Зеленского

19 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский" прошли дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, что бурно обсуждают в интернете.

О мероприятии пишут пользователи сети.

"Послушал дебаты. Вывод: в 2014 на нас напал Коломойский", - написал Ярослав Дроботун.

Также в сети высказались, что их порадовало звучание гимна Украины на каналах РФ, которые транслировали дебаты.

Народный депутат Антон Геращенко написал, что Порошенко проиграл все.

Напомним, дебаты начались на стадионе в 19:00, а чтобы посмотреть на них и определится с выбором пришли тысячи зрителей. Также порядок на стадионе охраняли тысячи правоохранителей.

Также ранее в сети появились видео и фото подготовки к дебатам.

Как сообщал "Апостроф", в интернете опубликовали яркие фотографии с дебатов на НСК "Олимпийский".