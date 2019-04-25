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Пранкеры Путина устроили провокацию от имени Зеленского: видео

четверг, 25 апреля 2019, 09:27
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Известные российские пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Франции Эмануэлю Макрону от имени будущего президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Reuters, в администрации французского лидера не стали подтверждать или опровергать подлинность записи, которая была опубликована 24 апреля в YouTube.

При этом точное время звонка остается неизвестным. В беседе Макрон поздравил Зеленского с победой на выборах, значит пранкеры звонили президенту Франции после 21 апреля.

Во время беседы пранкер, который выдавал себя за Зеленского, пошутил, что победа в 73% голосов напомнила ему результаты выборов в России, когда там избирали Владимира Путина.

Вован и Лексус неоднократно разыгрывали известных людей, в том числе и мировых политиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали указ главы России Владимира Путина о выдаче паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.

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