В Украину завезли опасную вакцину: как не стать жертвой

Мошенники активно обманывают людей, которые от безвыходности вынуждены заказывать нужные лекарственные препараты через интернет.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками, недавно в сети начали торговать фальшивой вакциной против холеры.

Впервые некачественный препарат был замечен на рынке Юго-Восточной Азии. Речь идет о вакцине DUCORAL серии KV8262B1.

Вакцина еще не была официально зарегистрирована в Украине, но ее уже можно приобрести в интернете.

В ведомстве просят граждан, обнаруживших данное лекарство, обращаться к ним или в правоохранительные органы, что позволит спасти не одну жизнь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Крыму появилась очередная проблема, на этот раз связанная с нехваткой лекарственных препаратов.