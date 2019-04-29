Счет пошел на дни: стали известны тревожные данные об украинском пленнике Кремля

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понедельник, 29 апреля 2019, 20:06
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Украинский политзаключенный Эдем Бекиров, который находится в медчасти симферопольского СИЗО, не получает медицинской помощи, а также медикаментов, которые передает ему семья.

Об этом со ссылкой на адвоката Исляма Велиляева сообщает Qiriminfo.

Дочь политзаключенного уже 3-й день подряд не может передать ему лекарства и тестер для измерения уровня сахара в крови. Причиной этой невозможности постоянно выступают "случайное" отсутствие фельдшера или врача в приемной медчасти СИЗО (инспекторы, которые принимают передачи, не имеют права самостоятельно принимать лекарственные материалы без специального удостоверения медицинским работником).

Как сообщается, единственное лечение, которое сейчас получает Бекиров, это инъекции инсулина. Впрочем уровень сахара в его крови не проверяется персоналом медчасти, а самостоятельно он этого сделать не может, потому передачу тестеру для измерения, судя по всему, блокирует руководство СИЗО. Перегрузки организма Эдема Бекирова могут привести к катастрофическим последствиям.

Адвокат также отметил, что у его подзащитного, кроме ранее известных симптомов удушья и скачков артериального давления, добавился также значительный отек лица, что свидетельствует, по комментариям врача, о проблемах с почками. Ранее также появлялась информация о возможной аллергии Бекирова на инсулин, который используется в медчасти (в таком случае, согласно комментариям врача, инсулин скорее всего плохо очищен). Поэтому, учитывая отсутствие лечения его диабета, а также отсутствие лекарств для сердца, здоровье Эдема Бекирова уже больше недели находится в серьезной опасности.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", политзаключенному Андрею Коломийцу, который находится в колонии города Краснодар в России также не оказывают необходимую медицинскую помощь.

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