Ужас: появились фото крупного града со снегом под Черниговом

В сети показали жуткие фото масштабного града со снегом в Украине, в частности в Нежине (Черниговская область).

Соответствующие фото опубликовал Анатолий Копица в Facebook.

"Нежин в зоне стихийного бедствия!!! Что теперь делать селянам?" – подписал он фото.

На снимках можно увидеть Нежин, который затопило градом и дождевой водой.

В сети стали комментировать снимки непогоды.

Ранее в сети появилось видео грозы с градом в Житомирской области. Видимость на дороге была сильно затруднена, из-за чего водители были вынуждены припарковать свои авто на обочине дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Как сообщал "Апостроф", в апреле снегом засыпало остров Кипр. Мощный снегопад накрыл горный массив Тродос, а также ближайшие города и села.