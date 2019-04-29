Ужас: появились фото крупного града со снегом под Черниговом

В сети показали жуткие фото масштабного града со снегом в Украине, в частности в Нежине (Черниговская область).
Соответствующие фото опубликовал Анатолий Копица в Facebook.
"Нежин в зоне стихийного бедствия!!! Что теперь делать селянам?" – подписал он фото.
На снимках можно увидеть Нежин, который затопило градом и дождевой водой.
В сети стали комментировать снимки непогоды.
Ранее в сети появилось видео грозы с градом в Житомирской области. Видимость на дороге была сильно затруднена, из-за чего водители были вынуждены припарковать свои авто на обочине дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Как сообщал "Апостроф", в апреле снегом засыпало остров Кипр. Мощный снегопад накрыл горный массив Тродос, а также ближайшие города и села.