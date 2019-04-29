В Украине в Поливальный понедельник устроили водные битвы: опубликованы фото и видео

В ряде городов Украины 29 апреля традиционно отмечали Поливальный понедельник. В сети активно публикуют фотографии и видео с мест, где праздновали событие.

Традиционно Поливальный понедельник празднуют на следующий день после Пасхи.

Еще на Руси с читали, что с помощью воды человек очищается не только внешне, но и внутренне.

В Киевской Руси Поливальный понедельник отмечали на протяжении трех дней. Считалось, что за это время надо было облить всех.

Спустя определенный отрезок времени языческая традиция была трансформирована в христианскую. Несмотря на это, символизм праздника - очищение, радость весны и пробуждения природы - решили оставить неизменным.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось трогательное видео, как военные ВСУ на Донбассе празднуют Пасху и вспоминают в поздравлениях своих родных.