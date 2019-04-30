Собачий лаз, подпертый палками: сети шокировало фото шахты на Донбассе, где погибли 17 человек

На шахте "Схидкарбон" в оккупированной части Луганской области завершились поисковые работы. Здесь в результате взрыва и последующего обвала погибли 17 человек.

Пользователи социальных сетей отмечают, что шахта с виду похожа на собачий лаз, подпертый палками, в который людям приходится лазить за гроши от безысходности, чтобы прокормить семью.

"Выработка наклонная, должны быть трапы, поручни. На переднем плане что-то вроде трапа лежит, поручней не вижу. Межрамные стяжки сикось-накось, замки тоже не соответствуют требованиям - и размеры, и на первой раме слева хомут похоже не обтянут, наклонен как-то, верхняк в ножку тоже заведен через ж*пу", - пишут в сети.

Юзеры также заметили, что на фотографии отсутствует пожарно-оросительный трубопровод.

"В каждой горной выработке должен быть пожарно-оросительный трубопровод (или по старинке ППС). Как воду в шахту подают? Верхняя приемная площадка должна быть оборудована средствами противопожарной защиты, ничего не видно, ни огнетушителей, ни песка", - отмечают в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что взрыв на шахте под оккупированным Луганском, забравший жизни 17 человек, прогремел по причине нарушения техники безопасности.