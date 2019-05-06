RU   UA   EN  

понедельник, 6 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 мая

14:05
​Стало известно о смене командующего ООС на Донбассе: названо имя
14:01
Авто с десятками туристов сорвалось в 40-метровую пропасть на Прикарпатье: фото
13:44
В Москве произошла жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: фото, видео и все подробности
13:32
В Одессу прибыл корабль британской разведки: фоторепортаж
13:30
В Киеве угнали авто украинской знаменитости: что известно
13:15
Запад потребовал от Украины ускорить реформу рынка электроэнергии - американские СМИ
13:11
​В центре Киева прогремел взрыв в популярном торговом центре: фото
13:10
​Советник Зеленского рассказал о проекте по ФОПам: что изменится
13:03
Жена украинского нардепа засветилась на страницах итальянского глянца
13:02
Катастрофа в Шереметьево: появилось жуткие кадры сгоревшего "Суперджета"
12:58
Убийство полицейского под Киевом: стало известно о важных задержаниях
12:43
​Первый украинский министр заявил о своей отставке после инаугурации Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Одессу прибыл корабль британской разведки: фоторепортаж

понедельник, 06 мая 2019, 13:32
переглянути новину українською

Утром 6 мая в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87.

Об этом сообщает "Думская".

HMS Echo вошел в Черное море еще 20 апреля и, согласно договору о режиме черноморских проливов, должен покинуть его до 10 мая. С 21 по 25 апреля он гостил в румынской Констанце, а с 30 апреля по 3 мая - в грузинском Батуми. По предварительной информации, корабль простоит в Одессе до 9 мая.

Как сообщается, "Эхо" считается гидрографическим и разведывательным судном. Принят на вооружение флота Ее величества в марте 2003 года. Имеет длину 91 метр, ширину 17 и осадку 5,5 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Скорость 15 узлов. Экипаж 72 человека. Для долговременного нахождения в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек "Эрликон" и четырех крупнокалиберных пулеметов.

Это уже второй визит разведчика в Одессу. Впервые он зашел в Одесский порт 19 декабря 2018 года и был первым кораблем НАТО, посетившим Украину после захвата военных моряков в Керченском проливе кораблями агрессора.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 марта в порт Одессы зашли два корабля НАТО - фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti Военно-морских сил Турецкой Республики.

Новости

6 мая

14:05
​Стало известно о смене командующего ООС на Донбассе: названо имя
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Упрощение, скандализация и фейки: как избежать агрессии

Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: