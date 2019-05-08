Засветились на "гнилом" фестивале: в Киеве готовят "теплый" прием известной российской рок-группе

Киевский музыкальный фестиваль Atlas Weekend собирается посетить российская группа "Сплин", что с недовольством встретили украинские активисты.

На странице Романа Синицина в Facebook говорится, что в 2017 году музыкальный коллектив был участником фестиваля "Нашествие" в России.

"На этом же фестивале все время была специальная огромная зона с выставкой российской военной техники. Такой, какой россияне на Донбассе убивали и убивают моих друзей. Говорят ряд аполитичных российских групп поморозились там выступать, но "Сплину" было не западло", - написал он.

При этом Синицин попросил организаторов киевского фестиваля разобраться в ситуации и пересмотреть список приглашенных гостей.

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