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Остановитесь, деды: появилось символическое фото, снятое в Крыму

пятница, 10 мая 2019, 16:09
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В аннексированном Россией Крыму удивили странным фото ко Дню Победы, 9 мая.

Его опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"День дидов. Судак. В результате вы видите самое обсуждаемое в городе фото с парада дидов на палках. Ибо тут все-духовность, православие, татуха, лихая казачья отвага... Знак СТОП! АСТАНАВИТЕСЬ! Великолепное подытоживающее сей карнавал победы фото", - говорится в подписи к фото.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Грузии 9 мая провели антироссийскую акцию с известной кричалкой про Путина.

Помимо этого, так называемый крымский премьер Сергей Аксенов признался, что захватом полуострова руководил лично президент России Владимир Путин.

Также Кравчук рассказал, как Украину заставили забрать Крым.

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