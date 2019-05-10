Война идет технологичная: наемник Путина рассказал об оружии ВСУ на Донбассе

Российски наемник Андрей Морозов, который воюет на Донбассе, рассказал про оружие военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщают СМИ оккупированного Луганска.

По его словам, в Луганске и на донецком направлении сейчас напряженная обстановка - идет высокотехнологичная война. Также он отметил, что украинские военные имеют оружие из дорогих доступных комплектующих. Одним из них является новейшие украинские ПТУРы "Стугна-П", управляемые по лазерному лучу, с дальностью до 5 км.

Как подчеркнул боевик, артиллерия Украины набирается опыта. А пехотой и разведкой ВСУ, по его словам, постоянно "прощупываются" различные направления, подготавливая данные для быстрых и решительных "прыжков" с уже занятых украинскими солдатами высот и других удобных позиций на новые, которые ВСУ хотят отбить у российских оккупантов.

Также боевик из России отметил, что украинские военные танки и другую бронетехнику стараются не только содержать в исправности и боевой готовности, но и максимально перевести на закрытую связь, резко увеличив таким образом контролируемое "плечо" своих возможных маневренных операций.

По словам Морозова, лето на Донбассе само по себе, с 2015-го года, сезон гарантированных военных обострений.

"После начала выдачи российских паспортов, в любой момент могут начаться далеко идущие неприятности", - констатировал боевик РФ.

Как сообщал "Апостроф", в течение апреля воины ООС на Донбассе нанесли боевикам-оккупантам значительный урон.