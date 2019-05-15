В сети вспомнили важную победу украинских добровольцев на Донбассе: видео

В сети вспомнили, как ровно пять лет назад – 15 мая 2014 года украинские добровольцы сумели освободить районное отделение милиции в селе Великая Новоселовка от сепаратистов, а местных милиционеров заставили повторное присягнуть на верность Украине.

Пост об этом разместил в Twitterпользователь Конопляний Джмелик.

Блогер отметил, что добровольцы сумели "зачистить" райотдел будучи плохо вооруженными и в составе малочисленной группы.

"5 лет назад 15 мая 2014 "Донбасс", имея в своем составе несколько плохо вооруженных добровольцев освободил от сепаратистов райотдел милиции в пгт Великая Новоселка, а личный состав милиции приведены к повторной присяги на верность Украине", - рассказал он.

5 років тому 15 травня 2014 року «Донбас», маючи у своєму складі кількадесят погано озброєних добровольців звільнив від сепаратистів райвідділ міліції в смт Велика Новосілка, а особовий склад міліції приведено до повторної присяги на вірність України. pic.twitter.com/zZ2aW6IzVJ — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 15 травня 2019 р.

Пользователи в комментариях под постом отметились радикальными высказываниями в адрес правоохранителей на Донбассе и обратили внимание на слабую эффективность реформы полиции в контексте обновления личного состава.

Как сообщал "Апостроф", утром 15 мая украинские военные дали адекватный ответ противнику в зоне проведения операции Объединенных сил, в результате которого были ликвидированы двое боевиков.