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97% украинцев проголосовали за гражданство РФ: сеть взволновал новый сериал о будущем

четверг, 16 мая 2019, 23:40
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В сети начали активно обсуждать британский сериал под названием Years and Years ("Годы и годы"), в котором определенная роль отведена и Украине.

Действия в сериале происходят в 2024 году. По сюжетной линии, Великобритания все же покинула состав Европейского Союза, а в Украине произошел государственный переворот, по итогам которого у власти оказались военные.

Также авторы сценария показали, что после произошедших событий Лондон наполнили беженцы из Украины.

Кроме того, на одном из скринов из сериала говорится, что 97% украинцев проголосовали за российское гражданство.

На данный момент вышла только одна серия сериала. В нем рассказывают об амбициозном британском политике, которая стала эталоном для бедных слоев населения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма ужасов "Оно: Часть 2", снятого Андресом Мускетти.

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