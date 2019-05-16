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Прочь от "совка": в Украине предложили радикально изменить работу топ-чиновников

четверг, 16 мая 2019, 13:25
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Для того, чтобы повысить эффективность работы государственных чиновников, необходимо изменить их ментальность, а этому может поспособствовать изменение формата их работы.

Об этом "Апострофу" рассказал соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин.

По его словам, Администрация президента Украины, как и другие органы власти, являются "продолжателями советской истории".

"Я считаю, что изменение страны, находясь в рамках старых советских институций, чисто ментально очень сложно. Для того чтобы сознание людей было открытым, я бы рекомендовал использовать формат co-working. Кстати, если не ошибаюсь, когда Майкл Блумберг был мэром Нью-Йорка, здание мэрии - это было огромное помещение без кабинетов, где все работали в одном пространстве. Они были очень оперативны и эффективно решали все вопросы города. Если организовать работу Администрации президента в таком же формате, вырастет эффективность. Есть нюанс – в этом формате нужно приучить работать "старых" чиновников, работающих там 5-15 лет. Но без сопротивления системы ни одно изменение невозможно. Мы видим последние пять лет, как мы пытаемся что-то реформировать, трансформировать – система сопротивляется. Это нормально. Если у нас есть воля менять – мы поменяем", – говорит Амелин.

При этом, аналитик считает, что необязательно для переноса Администрации президента строить новое здание.

"Что касается стоимости, то если с нуля – это будет долго и дорого. Что нам мешает арендовать помещение? В Киеве есть огромное количество и коворкингов, офисов, которые можно арендовать. Я считаю, что площадь, которую занимают сотрудники Администрации президента, может быть в 5 раз меньше, чем то, что сегодня имеем. Не надо строить. В Киеве есть достаточно офисных помещений, и это будет гораздо дешевле, чем мы сегодня обслуживаем Администрацию президента. Надо считать. Ни я не считал, ни Дмитрий Шимкив не считал, если не строить – арендовать с использованием инструментов безопасности, которые важны для работы АП, то с этим можно справиться", – отмечает эксперт.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Анатолием Амелиным: Порошенко делает все, чтобы поставить Зеленского в наихудшие условия.

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