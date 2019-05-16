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Сеть разозлили результаты опроса о дружбе украинцев с Россией
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Сеть разозлили результаты опроса о дружбе украинцев с Россией

четверг, 16 мая 2019, 18:19
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Около 40% граждан Украины положительно относятся к Российской Федерации и почти 13% - к президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщается в опубликованных результатах соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

Согласно опубликованным по итогам опроса материалам, "очень положительно" к России относятся 9,2% украинцев, "скорее положительно" – 31,4%.

При этом еще 31,4% заявили, что относятся к России "скорее отрицательно" и "очень отрицательно" воспринимают РФ 28% украинцев.

По вопросу отношения к президенту России Владимиру Путину 12,6% ответили, что относятся к нему "положительно", 16,6% - нейтрально, и 65,6% заявили, что отрицательно относятся к лидеру страны-агрессора. Еще 4,7% "затруднились ответить" и 0,4% - не знают, кто это.

Пользователи Twitter в комментариях к новости разделились во мнениях – некоторые заявили, что опрос фейковый, другие поставили под сомнение репрезентативность выборки опрошенных, а еще часть провели параллель с результатами президентских выборов.

По материалам Еспресо

Как сообщал "Апостроф", ранее певица и экс-участница российской группы Serebro Лена Темникова, которая признавалась в теплых чувствах к президенту России Владимиру Путину, запланировала провести концерт в Одессе. Это вызвало скандал среди украинских пользователей в соцсетях.

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