​В Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: трансляция

В субботу, 18 мая, исполняется 75 лет с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма. В этот день Украине и мире отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.

Траурные мероприятия пройдут во многих странах мира, сообщает "Крым.Реалии".

Мероприятия, посвященные этому дню, планируются в субботу в Киеве и других городах Украины. На 12:00 запланирована всеукраинская минута молчания в память жертв геноцида крымских татар.

В Крыму, аннексированном Россией, траурные мероприятия, кроме официальных, запрещены, а попытки их проведения пресекаются.

В частности, в пос. Октябрьское Красногвардейского района проходит единственный митинг, согласованный с местной оккупационной администрацией.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что современные преступники также понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и за издевательство над крымчанами.

"75 лет назад, 18 мая 1944 — трагическая дата в истории крымскотатарского народа. Уходят из жизни свидетели, но воспоминания об устроенном Москвой геноцидом остаются в исторической памяти крымских татар — и в памяти всего украинского народа", — написал он в своем Twitter.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил российскую аннексию Крыма с депортацией крымских татар в 1944 году.

"75 лет... Именно в этот вечер, 17 мая, многие ушли спать и не знали, что утром в их дома не просто постучат, а сапогами выбьют дверь, и начнется 18 мая. Я хочу вас попросить представить, что чувствовали те люди..." – сказал он.

Как известно, депортация началась 18 мая 1944 по решению Государственного комитета обороны СССР. Крымские татары были вывезены в Узбекистан и соседние районы Казахстана, Таджикистана и в некоторые регионы РСФСР.

Согласно официальным данным, было выселено 238,5 тысячи крымских татар, без учета демобилизованных военных. В результате депортации погибло 46% численности крымскотатарского населения, среди которых половина – это дети до 18 лет.

Массовое возвращение на родину крымских татар началось лишь в конце 1980-х годов. Казалось, что наконец, несмотря на бытовые трудности, наступил мир и можно спокойно и свободно жить на родной земле. Однако крымская земля снова стала объектом посягательств со стороны Москвы, а крымские татары после аннексии Россией полуострова в 2014 году получили (и испытывают) неслыханных со времен Сталина репрессий.

75 років тому, 18 травня 1944 – трагічна дата в історії кримськотатарського народу. Йдуть з життя свідки, але спогади про влаштований Москвою геноцид залишаються в історичній пам’яті кримських татар – і у пам’яті усього українського народу. pic.twitter.com/3YDN3AIPB4 — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 мая 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", российские оккупанты развернули в Крыму настоящую ползучую депортацию крымских татар - их преследуют и буквально выживают с полуострова.