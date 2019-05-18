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Вурдалаки в рясах: известный журналист ярко высказался о скором конце РПЦ

суббота, 18 мая 2019, 05:37
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Известный журналист Александр Невзоров не оставил без внимания скандал, связанный со строительством храма в Екатеринбурге. Здесь церковь хотят возвести на месте городского сквера, что очень не нравится местному населению.

В эфире "Эхо Москвы" Невзоров заявил, что попы в России перестали скрывать, что им любой ценой нужна недвижимость, торговые точки и что ради этого они пойдут на все.

"Они будут сажать людей, избивать руками ОМОНов, душить газами, сажать…" - отметил он.

По его словам, попы даже готовы приглашать спортсменов, чтобы добиться своего.

"И сами попы будут прятаться за спины, потому что они решили твердо: культовое здание посадить на самое вкусное место Екатеринбурга. И это чисто коммерческий проект, это бизнес, это торговая точка, в первую очередь. И вот на костях, на поломанных судьбах, на избитых, посаженных, обдолбанных газами людях эти костюмированные торговцы невежеством очень будут неплохо наживаться именно за счет того, что это будет исключительно сильно, прежде всего, с точки зрения локации. При этом они будут ссылаться на какие-то туманные и абсолютно недоказуемые социологические опросы, которые были сделаны в наиболее комфортном для них режиме", - сказал журналист.

Невзоров также записал видеообращение, в котором заявил, что "Екатеринбург сорвал лицемерную маску с РПЦ".

"Он показал всей стране ее истинный вурдалачий лик. Екатеринбург доказал, что попы задавят всякого, кто встал на пути их бизнеса", - отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в российском Екатеринбурге не утихают страсти вокруг строительства храма святой Екатерины, который хотят возвести на месте одного из городских скверов.

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