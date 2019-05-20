Как быстро похудеть к лету: ученые раскрыли секрет

Британские ученые и диетологи раскрыли способы быстрого похудения.

Об этом сообщают в Telegram-канале 360tv.

Так, эксперты рассказали, как за короткое время сбросить лишние килограммы и подготовить свое тело к пляжному сезону. Несколько простых правил помогут достигнуть отличного результата всего за четыре недели.

на завтрак вместо углеводов нужно употреблять больше белков и жиров;

следует отказаться от употребления сахара и сахаросодержащих продуктов;

нужно сжигать больше калорий, чем потребляете;

необходимо сбалансировать состав кишечных бактерий;

нужен здоровый сон и отсутствие стресса.

Как сообщал "Апостроф", известный китайский врач Лю Цзиньюань заявлял, что для эффективной потери веса человек должен удовлетворять свои потребности в пище всего на 50-70%.