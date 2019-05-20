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Как быстро похудеть к лету: ученые раскрыли секрет

понедельник, 20 мая 2019, 23:57
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Британские ученые и диетологи раскрыли способы быстрого похудения.

Об этом сообщают в Telegram-канале 360tv.

Так, эксперты рассказали, как за короткое время сбросить лишние килограммы и подготовить свое тело к пляжному сезону. Несколько простых правил помогут достигнуть отличного результата всего за четыре недели.

  • на завтрак вместо углеводов нужно употреблять больше белков и жиров;
  • следует отказаться от употребления сахара и сахаросодержащих продуктов;
  • нужно сжигать больше калорий, чем потребляете;
  • необходимо сбалансировать состав кишечных бактерий;
  • нужен здоровый сон и отсутствие стресса.

Как сообщал "Апостроф", известный китайский врач Лю Цзиньюань заявлял, что для эффективной потери веса человек должен удовлетворять свои потребности в пище всего на 50-70%.

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