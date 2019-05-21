Появились подробности о доме для главного церковника Путина за 2,8 млрд

В России под Петербургом для главы РПЦ патриарха Кирилла строят резиденцию стоимостью 2,8 млрд рублей с системой "умный дом".

Об этом сообщает издание The Bell, ссылаясь на собственные источники.

Для нового дома российского священнослужителя реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин.

В издании узнали что, в комплексе предусмотрено пространство для использования Русской Православной Церковью, в том числе, при нахождении там патриарха. Также журналистам рассказали, что комплекс предназначен для пребывания высших должностных лиц государства, приглашенных гостей, в том числе зарубежных делегаций на период их посещения Петербурга, а также для посещения прихожан.

"Конкурс на выбор подрядчика был объявлен в начале осени 2017 года и завершен в конце октября. В январе 2018 года был заключен контракт. Подрядчик, компания "Геоизол", зашла на объект в 2019 году. Завершить работы планируется в декабре 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечают, что стоимость данного проекта - 2,8 млрд рублей. Известно, что контракт на такую сумму предусматривает только реставрацию, все внутреннее убранство - мебель, сантехнику, декоративные элементы и остальное - будут закупать отдельно. Стоимость "начинки" может быть сопоставима с расходами на реставрацию или превысить их.

"Резиденция патриарха будет находиться в трапезной палате комплекса, сообщил собеседник The Bell. Площадь постройки составляет почти 3,5 тыс. кв. м. Это здание состоит из двух частей - трехэтажной и двухэтажной. Из одних окон будет открываться вид на Феодоровский собор, из других - на сад. В палате будут расположены домовая церковь, гостиная, библиотека с бильярдной, рассматривается возможность устройства лифта", - говорится в сообщении.

По словам источника издания, покои патриарха оборудуют в бывшей квартире ктитора (церковный староста или основатель монастыря - ред.) в двухэтажной части, из нее также можно будет выходить на террасу.

"Покои патриарха будут оборудованы с использованием современных дорогостоящих материалов, будет продумано все, вплоть до системы "умный дом", утверждает один из собеседников The Bell. Другой уточнил, что речь идет не о системе для управления с мобильного телефона, а об организации диспетчерского пункта для управления электроникой во всем комплексе. По его словам, запланированные работы корректно сравнить с элитным гостиничным комплексом: все, что обычно входит в него, предусмотрено и здесь", - пишут в издании.

В белокаменной палате площадью почти 2 тыс. кв. м разместятся гостиничные номера для высокопоставленных гостей патриарха. Она будет соединена с трапезной переходом. Также под гостиничные номера оборудуют двухэтажный дом диаконов рядом с трапезной палатой.

"Для сопровождающих патриарха лиц оборудуют жилые помещения в доме, в котором раньше проживали смотрители, дворники, сторожи и другие служащие. Здание, которое называется "дом для нижних чинов", - это одноэтажная каменная постройка вдоль северной стены городка", - говорится в сообщении.

Часть объекта планируется отвести под музей.

Также в издании отметили, что заказчик работ - это входящее в структуру Управделами президента ФГБУ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе". Оно отвечает за строительство на северо-западе России. К слову, это Управление контролировало строительство Конституционного суда РФ и других важных объектов.

По данным источника, заказ на строительство дома для патриарха сразу же был засекречен. В частности, на сайте госзакупок указывался только заказчик и стоимость - 2,8 млрд рублей. "Степень секретности разрешенных к использованию сведений - секретно", - указано на сайте госзаказа.

Площадь реставрируемого участка, по генплану, составляет почти 20 тыс. кв. м. По данным Росреестра, она находится в собственности Российской Федерации и пользовании структуры Управделами, объявившей госзаказ. Площадь застройки - 5 тыс. кв. м, площадь озеленения - 6,7 тыс. кв. м, также запланирован пруд площадью 25 кв. м.

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