Резонансное ДТП с Зайцевой: суд сделал важное заявление

Харьковский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляции по обвинению участников смертельной аварии на улице Сумская Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице Facebook.

Постановлением Харьковского апелляционного суда от 23 мая 2019 года назначено апелляционное рассмотрение уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова на 14 августа 2019 года, в 11:00 в помещении Харьковского апелляционного суда.

Напоминаем, приговором Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019 года до 10 лет лишения свободы осуждены Елена Зайцева и Геннадий Дронов по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

На приговор Еленой Зайцевой и ее защитником Юлией Плетневой, защитником Геннадия Дронова - Сергеем Перепелицей, были поданы апелляционные жалобы.

13 мая 2019 года постановлением судьи открыто производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой. Другим постановлением главного судьи апелляционная жалоба защитника Сергея Перепелицы относительно Геннадия Дронова оставлена без движения и был предоставлен срок для устранения ее недостатков.

Как сообщал "Апостроф", Харьковская местная прокуратура №1 возобновила расследование уголовного производства в отношении экспертов, которые исследовали обстоятельства резонансного смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове.