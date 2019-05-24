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В Киеве проходит Синод ПЦУ: фото, видео и последние подробности

пятница, 24 мая 2019, 13:30
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В Киеве с утра, 24 мая проходит заседание Священного Синода Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает официальный сайт ПЦУ "Помісна".

Заседание проходит в доме Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который расположен на территории Софии Киевской.

На заседание присутствуют, в частности, следующие представители духовенства: предстоятель ПЦУ Епифаний, бывший предстоятель Украинской Автокефальной Православной Церкви Макарий, почетный патриарх Филарет.

Повестка дня заседания официально не разглашалась, однако ряд архиереев отметили, что планируется поставить вопрос о дисциплине в церкви. В частности, речь идет об словесном противостоянии в медиа между почетным патриархом Филаретом и избранным предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

Епифаний в ответ на вопрос об общении с Филаретом уточнил, что виделся с ним в ходе инаугурации президента в Верховной Раде, но они не говорили.

Также митрополит прокомментировал слухи о назначении в ходе Синода архимандрита Элладской церкви архиереем ПЦУ.

"Увидим… Он может быть викарным и обслуживать греческие приходы в Украине, если примут соответствующее решение. Один архиерей-грек не является чем-то новым для Украинской церкви. Он будет способствовать признанию на международном уровне автокефалии Украинской православной церкви", - отметил Епифаний.

В тоже время на улице Владимирской под стенами Софии Киевской, где проходит синод, находятся около сотни человек. Они скандируют "Филарет - наш патриарх" и "Епифаний, не разрушай церковь".

Как сообщал "Апостроф", ранее митрополит Епифаний уточнил, что во время Синода будет рассмотрена ситуация внутри новосозданной церкви, а также планируется дать оценку действиям иерархов и принять решения для укрепления единства церкви.

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