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Очень плохо: стало известно о катастрофическом ухудшении здоровья узника Кремля в Крыму

суббота, 25 мая 2019, 17:52
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Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого оккупанты обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, ухудшается день за днем.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Бекирову очень плохо. Я видел его вчера: лицо отекшее, постоянная отдышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. С каждым месяцем дозу только увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает, и это кроме огромных проблем с сердцем", – сообщил адвокат политзаключенного Ислям Велиляев.

По его словам, врачи специально затягивают процедуру определения целесообразности лечения его подзащитного, поскольку не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

"Его силы на исходе. Эдем сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь мне надо выйти, иначе я просто умру", – добавил адвокат.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", к схваченному и заключенному в оккупированном Крыму крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который болеет сахарным диабетом, почти две недели не приходили врачи.

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