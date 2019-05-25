Переплывают улицы: в сети показали видео затопленного Николаева

Утром в субботу, 25 мая, в Николаеве прошел сильный дождь, который затопил некоторые улицы города.

Видео опубликовал пользователь Игорь Арчибисов в YouTube.

Как видно на записи, из-за сильного ливня на дорогах образовались "озера" глубиной по пояс. В результате этого жителям города пришлось буквально вплавь переходить улицы.

На видео сняли, как в центре Николаева компания разделась до нижнего белья, чтобы не промочить одежду, и отправилась через "озеро" вброд.

Как сообщал "Апостроф", 6 мая в Виннице прошел сильный ливень, который затопил дороги, в том числе и некоторые участки основных магистралей города.

Также напомним, что на Закарпатье из-за сильных проливных дождей затопило огромную территорию.