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Украинцев предупредили про новые ураганы с дождями и градом

пятница, 31 мая 2019, 14:27
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1 июня в Украине объявили штормовое предупреждение, в ряде областей страны ожидаются грозы и град.

Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

"1 июня в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности желтый)", - рассказали синоптики.

Ранее град выпадал на западе Украины. В частности, на Закарпатье прошла буря с градом, из-за чего в селах под Тячевом уничтожило огороды и побило крыши. Также град 28 мая выпадал в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в последний день весны почти на всей территории западной Украины ожидаются осадки в виде дождей, а на востоке – сухо и солнечно.

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