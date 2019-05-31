И смешно, и страшно: соцсети впечатлила стенограмма закрытой встречи Зеленского с нардепами

В сети пользователи прокомментировали стенограмму закрытой встречи президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами.

Стенограмму опубликовали на официальном сайте главы государства.

Так, в сети подняли на смех разговор Зеленского с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшком. Встреча, где собрались обсудить роспуск Верховной Рады, началась со слова президента, которое он передал спикеру ВР Андрею Парубию. Однако во время этого в зел пришел Ляшко и заявил, что его не пропускала охрана Зеленского. Также, по его словам, у него забрали телефон. Согласно стенограмме, Ляшко долгое время просил Зеленского вернуть его сотовый и включить онлайн-трансляцию встречи.

Данная ситуация взорвала сеть, и пользователи посмеялись над ней. Многие отметили, что даже не верится в правдивость происходящего. Также написали, что это прекрасный сценарий для "95 квартала".

Как сообщал "Апостроф", в сети пользователей поразило интервью Бориса Шефира, друга и соратника президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал про мирные планы на счет РФ.