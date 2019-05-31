Священник рассказал о хитром плане Филарета при создании ПЦУ

Патриарх Филарет рассказал о якобы существующей договоренности между ним, митрополитом Епифанием и действующим на то время президентом Петром Порошенко на счет формата управления новосозданной Православной церковью Украины.

Об этом сообщает ресурс Lb.ua, ссылаясь на слова ученого, профессора университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе архимандрита Кирилла Говоруна.

На одной из пресс-конференций патриарх Филарет говорил, что, согласно договоренностям, Епифаний должен был заниматься формальной внешнеполитической, представительской деятельностью, тогда как внутреннее управление отходило Филарету. Однако митрополит Епифаний это опровергает.

"Никто не знает, кто в этой ситуации говорит правду. Но логически можно предположить, что некие договоренности существовали. Особенно если принять во внимание то, как проходил Собор, попытки манипуляций голосами епископов и остальных делегатов, количество схем, которые были изобретены перед Собором и во время его проведения, чтобы обойти прозрачное волеизъявление делегатов. Большинство этих попыток, к счастью, провалились, но только благодаря публичной критике и позиции экзархов - представителей Константинопольского патриархата", - заявил архимандрит.

По его словам, исходя из всего этого можно предположить, что у митрополита Филарета была определенная программа, для реализации которой он давал задания своим помощникам изобретать всякие манипулятивные схемы, с целью осуществить транзит церковной власти таким образом, чтобы новая структура церковного управления оказался фикцией, симуляцией, а реальная церковная власть оставалась у него.

"И Собор, к сожалению, в определенных своих процедурах действительно оказался симуляционным. То, с чем мы столкнулись сейчас, является последствием этих схем, которые были вдохновлены митрополитом Филаретом и реализованы его помощниками. Тем не менее, сейчас мы имеем дело с очищением церковной среды от старых схем. Новая церковь начинает задействовать более здоровые механизмы, нежели те, к которым привык митрополит Филарет. Происходит катарсис, как я уже говорил, - очищение того, что было не совсем прозрачным и честным", - отметил Говорун.

Также он подчеркнул еще один момент относительно представлений митрополита Филарета о новой церкви. Его видение не предполагало широкого участия других церквей в новосозданной церкви. Он хотел просто перелицевать, назвать по-другому уже существующую структуру и сохранить ее в максимальной близкой форме к тому, чем был Киевский патриархат.

Как сообщал "Апостроф", члены Синода Православной церкви Украины выразили поддержку митрополиту Епифанию, в то время как против него выступил лишь один человек - патриарх Филарет.