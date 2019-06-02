Россияне поразили сеть диким ритуалом с могилой популярной певицы

В России землю с могилы певицы Юлии Началовой ее поклонники используют в оккультных целях, что активно начали обсуждать в социальных сетях.

Как сообщил в Twitter "Фашик Донецкий", информация об этом появилась в российской прессе.

По данным местных изданий, люди верят, что земля с могилы певицы может быть полезна. Есть суеверия, что земля помогает от различных болезней. Для этого ее добавляют в чай, супы, прикладывают к больному месту или же просто хранят дома возле икон.

В сети просто взбудоражены такими известиями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российскую певицу Юлию Началову можно было спасти, но врачи потеряли 4 дня и не провели необходимую операцию, побоявшись испортить статистику смертности по больнице.