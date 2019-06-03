Скандал вокруг видео с оккупацией Буковины: появилась реакция автора

Любительское видео о возможной оккупации Россией Буковины и Одесской области, оказалось шуткой.

Об этом он сообщил в своем втором ролике под названием "Отрицаю: это все шутка и веселье!".

"Приветствую вас, мистер Матиос. Вы мой самый большой фанат. Хочу поблагодарить вас. Не волнуйтесь, мистер Анатолий. Украина моя любимая страна. Румыния любит Украину. Если вы придете в Румынию, то я вас приглашу немного выпить со мной", - сказал він.

В комментариях назвали видео знатным тролингом, который напугал главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

В свою очередь, юзер 30192 в одном из ответов назвал Матиоса своим самым большим фанатом.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского отреагировали на видео с оккупацией Буковины.