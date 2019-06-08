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Ликвидатор аварии на ЧАЭС выдвинул странную претензию к авторам сериала "Чернобыль"

суббота, 08 июня 2019, 08:24
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Один из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Шевченко уличил создателей сериала "Чернобыль" в искажении реальной картины.

В комментарии российскому телеканалу "360" он отметил, что его ужаснуло то, как авторы сценария отошли от реальных событий.

"Цель искажения фактов заключается в том, чтобы вот эту нашу государственную конструкцию раскачать. Вот в чем эта гротескность и в чем это выбивание слезы", - сказал ликвидатор катастрофы.

Мужчина подчеркнул, что в фильмах, основанных на реальных событиях, грань художественного вымысла должна быть отчетливо ощутима. При другом раскладе в умах подрастающего поколения идею режиссера воспримут как истину в последней инстанции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что журналист предложил мощные идеи для создателей сериала "Чернобыль".

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