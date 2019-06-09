​Рыба на грядках и водопады: появились жуткие фото и видео наводнения под Одессой

Из-за обильных осадков в Одесской области разлились реки, вследствие чего затоплены Балтский и Подольский районы. На поля и в огороды начало выносить рыбу.

Об этом сообщает "Думская".

Так, в реке Кодыма на территории города Балта течение усилилось настолько, что снесло конструкцию, которая служила барьером для рыбы.

"Вверху прорывало дамбы как минимум трех ставков, вся вода хлынула сюда, рыба уходит вниз (в сторону села Гольма, — Ред.) или прямо здесь выпрыгивает на берег. Мы содержим этот водоем уже семь лет, каждый год запускаем малька, подкармливаем и выращиваем. И, конечно, в шоке с того, что сейчас происходит", - рассказывает охранник былтского рыболовного общества Андрей Долищук.

Рыбаки пытались восстановить барьер, но тщетно - попавшая в течение рыба либо травмируется об него, либо ее просто перебрасывает через верх.

Похожая ситуация в Подольском районе - рыбу вместе с водой перебрасывает через дамбы, уже появились желающие ее ловить.

"Берем прямо руками, сколько можем. Ну а что? Иначе она просто сгниет на полях", - говорят рыбаки.

Тем временем облуправление ГСЧС сообщает, что за минувшие сутки спасатели пять раз выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий непогоды на севере области — в основном откачивали воду с территорий частных домохозяйств.

Синоптики прогнозируют, что дожди в этих районах продолжатся до 10 июня включительно.

Как сообщал "Апостроф", жители западных регионов Украины пострадали от обильных ливней и шквального ветра, который повалил часть деревьев на тротуары и дороги.