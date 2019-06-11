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Сколько нужно спать: ученые рассказали, чем грозит недосыпание

вторник, 11 июня 2019, 05:25
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Исследователи из США обнаружили взаимосвязь между недосыпанием и дефицитом необходимых витаминов и минералов в организме.

Об этом сообщает издание EurekAlert, со ссылкой на результаты Национального обследования здоровья и питания (NHANES), представленные во время конференции Nutrition 2019.

Так, ученые установили, что по сравнению с людьми, которые придерживались рекомендаций спать не менее 7 часов в сутки, лица, которые спят меньше, потребляют меньшее количество витаминов A, D и B1, а также магния, ниацина, кальция, цинка и фосфора.

"Эта работа дополняет большое количество фактов, связывающих конкретные потребления питательных веществ с результатами сна… Люди с недостаточным сном могут получить пользу от увеличения потребления этих питательных веществ с помощью диеты и добавок ", — говорит ведущий автор исследования Чиома Иконте.

Ученые подчеркивают, что исследование является ретроспективным анализом, и не показывает причинно-следственных связей.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что при нехватке в организме отдельных витаминов человек не сможет похудеть.

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