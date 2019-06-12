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Россия готовит новую "кинобомбу": Украине дали совет, как создать Кремлю крупные проблемы

среда, 12 июня 2019, 05:33
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Россия снимает пропагандистский художественный фильм о собственном вторжении в Украину на Донбассе, который может стать хорошим подспорьем для международного суда по делу о финансировании РФ терроризма в Украине.

Об этом рассказал у себя в Twitter-аккаунте блогер Фашик Донецкий.

Он отметил актуальность и пользу выпуска такого кинопродукта для Украины.

"Россияне вновь подняли тему Иловайска и забыли, что в Украине, среди вышедших из ада, осталась куча свидетелей вторжения русских бронегрупп на территорию Украины. Эти свидетели будут в Гааге рассказывать о преступлении РФ, если кто забыл… Спасибо роспропаганде за то, что именно этот фильм, прямо перед выборами в Украине, напомнит всем тем, кто "устали от войны" о военном преступлении РФ ", - отмечает блогер.

Он также призвал украинцев после премьеры фильма под любыми постами относительно этого пропагандистского продукта в соцсетях оставлять комментарии с реальными доказательствами агрессии РФ.

"Ровно за 10 минут каждый из нас может скинуть 2-4 доказательства в видео в комментариях и т.д., мы можем залезть в комментариях к сенаторам США, Европарламента и подписать видео на английском по типу - видеофакт вторжения РФ в Украину", - заявил блогер.

При этом блогер заметил еще один полезный момент в съемках пропагандистских проектов в России.

"Трата ресурсов на абсолютно провальные пропагандистские проекты радует - чем больше денег в никуда, тем меньше останется денег на войну", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские дипломаты сообщили, что Россия пытается обманывать Международный суд ООНпо делу Украины против РФ о нарушении страной двух конвенций.

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