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Грозовая жара: синоптик дала прогноз на выходные

суббота, 15 июня 2019, 06:36
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Суббота и воскресенье, 15-16 июня в Украине будут жаркими, только в западных регионах ожидаются осадки в виде дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она представила подробный прогноз о ситуации на выходных в регионах.

"В Карпатах +25 +29 градусов, а вечером просто рай +15 +19 градусов. Дожди - локальные с грозами, на Севере и в Винницкой области в субботу. Грозовые дожди пройдут в воскресенье на Западе. На остальной территории - сухо, солнечно", - сообщила она.

Отдельно внимание Диденко акцентировала на погоде в Киеве и окрестностях.

"В Киеве также на выходных надо рассчитывать на жару, +30 +33 градуса. Грозовой дождь возможен в субботу в столице", - пишет синоптик.

Как сообщал "Апостроф", во второй половине июня в Украине отступит жара и зной сменится летним теплом.

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