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Винтовку впервые взял на полигоне: в сети рассказали интересную историю снайпера ВСУ

вторник, 18 июня 2019, 04:23
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В сети рассказали историю снайпера ВСУ с псевдонимом "Подлый", который воюет на Донбассе.

История была опубликована в Facebook-сообществе "Повернись живим".

По словам снайпера, ему недавно исполнилось 25 лет, а воевать он ушел с боевым товарищем с псевдонимом "Лис" и впервые взял винтовку именно на полигоне. Пока он не знает, будет ли продлевать свой контракт.

"Заканчивается (контракт - "Апостроф") не меньше, чем через два года. Я пошел на войну, потому что должен был защищать Родину, но не уверен, что всю жизнь буду военным. В армии в любом случае есть определенные ограничения, а некоторые, кстати, остались с советских времен, и иногда просто не укладываются в голове. За почти 5 лет я так и не стал "полноценным" военным - я люблю свободу действий", - сказал он.

Ранее "Подлый" был футбольным фанатом, болел за ФК "Нива" и европейские клубы, где играют украинцы. Жизнь после войны он уже спланировал - хочет сосредоточиться на журналистике, заниматься расследованиями.

Он также рассказал, как получил отказ в школе снайперов в Десне, за "чрезмерную агрессивность", как решил психолог учреждения.

"После тестов у психолога сказали, что уровень агрессивности зашкаливает, и с такими показателями не могут зачислить на курс", - рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали яркие кадры эффективной работы украинских аэроразведчиков.

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