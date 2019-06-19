Экс-главарь ДНР засветился на оккупированном Донбассе: опубликованы фото

Бывший главарь боевиков ДНР Александр Ходаковский вернулся на оккупированные территории Донбасса.

На своей странице в Facebook Ходаковский также опубликовал фотографии с передовой.

По его словам, "ситуация на передовой не поменялась с приходом нового президента Владимира Зеленского".

"На передке весна меняет зиму, а осень лето, а график обстрела остаётся неизменным. И задача копать - неизменна. Летом, правда легче, чем зимой, а живность на подступах к смерти становится особенно ручной", - пишет он.

Напомним, что Ходаковский набросился в сети на действующего главаря "республики" Дениса Пушилина из-за нападения "титушек" на митинг коммунистов в Донецке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанат "ДНР" Александр Болотин раскритиковал боевиков оккупационных войск из-за того, что они с оружием ходят за самогоном.