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Названы место и дата похорон Дмитрия Тымчука

пятница, 21 июня 2019, 15:20
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В субботу, 22 июня, в городе Бердычев похоронят народного депутата и военного журналиста Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщают в социальной сети Facebook.

Церемония прощания с Тымчуком состоится в Киеве с 10:00 до 11:00 в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Украины по адресу улица Грушевского 30.

Однако похоронят его в городе Бердычев в этот же день.

Напомним, 19 июня Дмитрия Тымчука женщина нашла в его квартире с пулевым ранением в голову. По приезду медики констатировали смерть депутата. Отмечали, что он в тот момент чистил свой и пистолет и мог застрелится случайно.

Как сообщал "Апостроф", появились новые подробности гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука.

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