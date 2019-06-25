Дожди с грозами и градом: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник

Во вторник, 25 июня в южных, местами в центральных и восточных областях Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается также, что на востоке и в центре страны есть вероятность градов и шквалов ветра до 15-20 м/с.

При этом на остальной территории страны без осадков, температура 15-21 градусов ночью, 24-29 градусов – днем. В юго-восточной части страны будет ощутимо теплее – 30-34 градуса.

В последующие двое суток ожидается сухая погода, лишь в западных и северных областях небольшие дожди. Температура слегка поднимется – 28-33 градуса.

В Киеве тем временем без осадков. Температура: днем 27-29 градусов, ночью до 19.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик заявил, что украинцам не следует ожидать кардинального изменения погоды в последнюю неделю июня.