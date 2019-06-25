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​Казармы-призраки: минобороны попало в строительный скандал в Черновцах

вторник, 25 июня 2019, 13:36
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Территориальное управление Государственного бюро расследований расследует уголовное дело по фактам растраты бюджетных средств при строительстве казарм в Черновцах.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на постановление Хмельницкого горрайонного суда от 14 июня.

По данным предварительного расследования, в 2018 году Министерство обороны Украины выделило средства на проведение ремонтно-строительных работ отдельных объектов оборонной отрасли. Распорядителем средств на территории Черновицкой области выступало Западное территориальное квартирно-эксплуатационное управление, которое в прошлом году провело ряд тендеров по строительству зданий казарм улучшенной планировки №1, № 2 в/м № 20 и в/м № 3 в Черновцах. Победителем этих закупок было признано ООО "Первая строительно-монтажная группа" (Киев).

При этом, должностные лица квартирно-эксплуатационное управление точно знали, что работы по вышеуказанным договорам не проводятся, относительно служебных лиц ООО "Первая строительно - монтажная группа" зарегистрирован ряд уголовных производств. Однако в сентябре 2018 года военные провели ряд закупок по выполнению строительных работ объектов коммуникаций для несуществующих зданий обороны общей стоимостью 8,16 млн. грн. Это - реконструкция здания котельной № 3/69 (с устройством дымовой трубы), реконструкция внутренне площадочных сетей теплоснабжения в/м № 3, строительство внутриплощадочных сетей теплоснабжения, военный городок № 20.

Более того, как отмечают следователи, работы на указанных объектах проводились некачественно с использованием незарегистрированных наемных рабочих, использовались некачественные дешевые материалы, однако, в актах выполненных работ такие материалы отображались по значительно более высоким ценам, чем фактические.

По данным системы ProZorro, Западное территориальное квартирно-эксплуатационное управление разорвало договоры о строительстве казарм с ООО "Первая строительно - монтажная группа", отметив, что подрядная организация не выполнила своих обязательств.

По информации бизнес поискового ресурса Youcontrol, ООО "Первая строительно - монтажная группа" создана в октябре 2015 года жителем Кропивницкого Дмитрием Рябухиным. Размер уставного капитала предприятия составляет 15 тыс. грн.

Как сообщал "Апостроф", в начале 2019 военнослужащие военной части 3078 Национальной гвардии, находится в Киеве, совершили сделку, в рамках которой было совершено хищение 500 000 гривен из бюджета.

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