Ку-ку, а вот и я: известный карикатурист метко изобразил реванш Путина в ПАСЕ

Известный российский художник Сергей Елкин нарисовал меткую карикатуру на последние события в ПАСЕ.

Картинка опубликована на странице DW в Twitter.

Так, он изобразил президента Российской Федерации Владимира Путина. Он якобы входит в дверь с табличкой ПАСЕ со словами: "Ку-ку! А вот и я!".

Пользователи сети прокомментировали ситуацию и обсудили возвращение России в ПАСЕ.

Некоторые даже немного подправили карикатуру художника.

Напомним, в сети активно обсуждают возвращение России к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы без ограничений права голоса.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение о возвращении РФ в ПАСЕ, но в сети возмущены, что это произошло лишь через много часов.