Используют пленных: пропаганда Кремля готовит новую антиукраинскую провокацию на Донбассе

Российские пропагандисты придумали новую провокацию, в которой должны быть задействованы украинские пленные военнослужащие.

О ней в Facebook сообщил военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

"Основными действующими лицами данного сюжета станут 7 украинских военнослужащих, передвигавшихся в штаб подразделения на грузовом автомобиле, водитель которого отклонился от маршрута и завез военных на временно оккупированную территорию. Там они были задержаны представителями вооруженных формирований Российской Федерации", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские моряки, попавшие в плен во время атаки российских кораблей в Азовском море, передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также эксперты рассказали, когда и кому могут быть возвращены пленные в России украинские моряки.