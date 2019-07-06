​УПЦ (МП) пояснила, что не так с борьбой Богомолец против матов

Авторы проекта "о дематюкации языка" пытаются бороться "с симптомом, но не с заболеванием общества".

Об этом заявил Запорожский и Мелитопольский митрополит Украинской Православной Церкви Лука, сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Так, митрополит Лука отметил, что представители различных слоев общества осуждают этот законопроект. При этом он напомнил, что святые отцы Церкви сквернословие приравнивают "к греху блуда, который смердит".

"Однако, нас не пугает испускать словесный смрад, который имеет глубокие языческие корни, связанные с демоническими силами. То есть, употребляя мат, человек вступает в связь с демоническими силами", - поясняет митрополит Лука позицию Церкви.

Комментируя законопроект "о дематюкации языка", Запорожский митрополит, кандидат медицинских наук, вспомнил случай из своей студенческой практики, когда пациентка с опухолью мозга "на все вопросы отвечала только матом".

"Её лечащий врач объяснил мне, что это результат наличия опухоли головного мозга (такое бывает при определенной локализации опухоли), она на все вопросы отвечала только матом. После операции к ней вновь вернулась нормальная речь, она даже не могла поверить, что такое с ней было", - рассказал митрополит.

По его словам, в описанном случае причина сквернословия – физическая болезнь.

"И это объяснимо, а сейчас нам пытаются доказать, что злокачественная духовная опухоль нашего разума – это прекрасно", - поясняет владыка Лука.

Всякое слово несет в себе информацию, которая воздействует на сознание человека, формирует и изменяет его, отмечает митрополит.

"В какую сторону изменяет человека блудословие? Фактически ребенок, который с детства слышит это, пытается узнать смысл, что приводит к его развращению. То есть, блудослов развращает детей. Уничтожая в ребенке чувство стыда, сквернослов готовит его к нарушению закона без зазрения совести", - считает Запорожский митрополит.

При этом владыка Лука отмечает, что сквернословие является "симптомом моральной деградации" общества, и именно с ней и необходимо бороться сегодня в первую очередь.

"Необходимо с прискорбием отметить, что авторы законопроекта пытаются бороться с симптомом, но не с заболеванием нашего общества – моральной деградацией, потерей незыблемых человеческих ценностей", - заявил Запорожский митрополит.

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