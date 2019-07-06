RU  UA  EN

суббота, 6 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июля

09:32
Ивана Купала: что можно и нельзя делать, правила и традиции
09:24
СБУ обвинила топ-чиновника Кабмина в махинациях
09:12
​Купите ему глобус: в сети потроллили Зеленского, запустив смешной фейк
08:43
​ЦИК приняла решение по одиозному прокурору времен Януковича
08:17
​УПЦ (МП) пояснила, что не так с борьбой Богомолец против матов
08:00
День поцелуя и именины Антона: какой праздник 6 июля
07:47
Под Луцком произошла трагедия с 25-летним ветераном АТО: названа фамилия
07:23
​В центре Киева на улице неадекват открыл стрельбу: опубликовано видео
06:30
Гороскоп на 6 июля: Раков ждут сюпризы, а Рыбы должны довериться судьбе
06:20
Надвигаются грозы и шквалы: где в Украине будет плохая погода
05:15
Разгар сезона: в сети на фото показали ситуацию с туристами в Крыму
04:38
Дорога в никуда: в сети показали на фото, что дали Донбассу 5 лет "русского мира"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​УПЦ (МП) пояснила, что не так с борьбой Богомолец против матов

суббота, 06 июля 2019, 08:17
переглянути новину українською

Авторы проекта "о дематюкации языка" пытаются бороться "с симптомом, но не с заболеванием общества".

Об этом заявил Запорожский и Мелитопольский митрополит Украинской Православной Церкви Лука, сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Так, митрополит Лука отметил, что представители различных слоев общества осуждают этот законопроект. При этом он напомнил, что святые отцы Церкви сквернословие приравнивают "к греху блуда, который смердит".

"Однако, нас не пугает испускать словесный смрад, который имеет глубокие языческие корни, связанные с демоническими силами. То есть, употребляя мат, человек вступает в связь с демоническими силами", - поясняет митрополит Лука позицию Церкви.

Комментируя законопроект "о дематюкации языка", Запорожский митрополит, кандидат медицинских наук, вспомнил случай из своей студенческой практики, когда пациентка с опухолью мозга "на все вопросы отвечала только матом".

"Её лечащий врач объяснил мне, что это результат наличия опухоли головного мозга (такое бывает при определенной локализации опухоли), она на все вопросы отвечала только матом. После операции к ней вновь вернулась нормальная речь, она даже не могла поверить, что такое с ней было", - рассказал митрополит.

По его словам, в описанном случае причина сквернословия – физическая болезнь.

"И это объяснимо, а сейчас нам пытаются доказать, что злокачественная духовная опухоль нашего разума – это прекрасно", - поясняет владыка Лука.

Всякое слово несет в себе информацию, которая воздействует на сознание человека, формирует и изменяет его, отмечает митрополит.

"В какую сторону изменяет человека блудословие? Фактически ребенок, который с детства слышит это, пытается узнать смысл, что приводит к его развращению. То есть, блудослов развращает детей. Уничтожая в ребенке чувство стыда, сквернослов готовит его к нарушению закона без зазрения совести", - считает Запорожский митрополит.

При этом владыка Лука отмечает, что сквернословие является "симптомом моральной деградации" общества, и именно с ней и необходимо бороться сегодня в первую очередь.

"Необходимо с прискорбием отметить, что авторы законопроекта пытаются бороться с симптомом, но не с заболеванием нашего общества – моральной деградацией, потерей незыблемых человеческих ценностей", - заявил Запорожский митрополит.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Супрун отреагировала на предложение народных депутатов запретить использование матерных слов.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Привет Путину: зачем Трамп устроил показуху с оружием

Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе

И как теперь называть Путина: в Украине объявили войну матерным словам

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: