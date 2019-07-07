Коломойский признался, кого боится и почему вернулся в Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который признался, что владеет состоянием в размере около 7,5 млрд долларов, рассказал, кого боится и почему вернулся в Украину.

Об этом он заявил во второй части интервью изданию "Новое время".

Так, Коломойский заверил, что не боится "никого, кроме Бога одного".

Журналистка спросила у него, связано ли его возвращение в Украину с тем, что страна не выдает своих граждан.

"С какой это стати? И Израиль своих граждан не выдает. Кипр, я не знаю, не пробовал. Что значит "не выдает"? Если будет какое-то обвинение, поеду и буду защищать свою позицию. Я не собираюсь нигде и ни от кого скрываться", - отметил олигарх.

Кроме того, Коломойский рассказал про конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко из-за шутки "Квартала 95".

Как сообщал "Апостроф", Коломойский, который близко общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал, о чем говорит с ним во время телефонных звонков.