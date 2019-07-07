Кому грозит дождевой фронт: синоптик дала предупреждение

В воскресенье, 7 июля, к северу от Киева наблюдается дождевой грозовой массив: в столице возможен град и мощные шквалы ветра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, жителям Киева стоит быть осторожными и внимательными.

"Севернее Киева перемещается дождевой грозовой массив, местами возможен град и сильные порывы ветра", – пишет Диденко.

В комментариях жители северных районов Киева, Виноградаря и Троещины, подтверждают информацию от синоптика.

"Ходит вокруг Троещины, дразнится. А так хочется дождя", – отмечают пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве 27 июня прошла мощная гроза с ливнем и сильными порывами ветра: местных жителей впечатлило небо над столицей во время грозы.