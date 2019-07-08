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Коммунальный "гоп-стоп" на Кинбурнской косе возмутил сеть: что там происходит

понедельник, 08 июля 2019, 14:22
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В одном из популярных курортов на Кинбурнской косе (Николаевская область) происходит полный беспредел с взиманием денег за блага привычного отдыха.

О нем в Facebook написала Tamara Zlobina.

На Кинбурнской косе придумали новый гоп-стоп, называется "вы нам деньги, мы вам ничего". Три года назад это был символический взнос в пользу национального природного парка "Белобережье Святослава", который собирал работник парка, разъезжая по степи на ниве, нарушая тем самым правила самого парка, - написала она.

Сейчас все изменилось. Так, она привела пример с ценами нахождения в природном парке в сутки, которые меняются мгновенно.

В сети тут же стали комментировать ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, сколько стоит отдохнуть на море в Украине.

Также на пляжах Одессы произошло экологическое ЧП.

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